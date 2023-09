Sciame sismico nei Campi Flegrei: a Quarto task-force dei tecnici per controlli nelle scuole del territorio

QUARTO – Controlli anche a Quarto dopo la scossa di terremoto registrata questa notte dai sismografi. «Abbiamo attivato immediatamente tutti i nostri tecnici comunali per le verifiche, a cominciare dalle scuole e dall’asilo nido comunale – dice il sindaco Antonio Sabino – i controlli di stamattina fanno seguito a quelli realizzati dai nostri tecnici venerdì scorso. Non si sono riscontrate situazioni di criticità. Continueremo a monitorare la situazione anche nei prossimi giorni, in costante contatto con la Protezione civile regionale e con l’Ingv».