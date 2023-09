POZZUOLI/ SOS del vulcanologo al Prefetto: «Gli edifici di Agnano-Solfatara vanno sgomberati»

POZZUOLI – Un accorato appello al prefetto di Napoli affinché vengano evacuati gli edifici presenti in zona Agnano-Solfatara per verificarne la vulnerabilità alle scosse. A farsi promotore della richiesta, mediante una PEC, è Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell’INGV ed ex direttore dell’Osservatorio Vesuviano. Lo rivela un articolo pubblicato su “Il Corriere del Mezzogiorno”, secondo cui lo scienziato ha ritenuto necessario avvisare il prefetto date le continue e ripetute scosse delle ultime settimane. «Occorre evacuare gli edifici localizzati nell’area di Agnano-Solfatara, dove si generano i terremoti più forti in questa fase del bradisismo flegreo. In pratica allontanare dalle loro case migliaia di persone tra l’area di Pisciarelli e quella della Solfatara. È l’accorgimento minimo più immediato almeno per il tempo necessario a verificare la vulnerabilità degli edifici alle scosse», si legge nella missiva pubblicata sul quotidiano diretto da d’Errico. Lo studioso napoletano propone una verifica a tappeto degli edifici in un’area 20 chilometri, dando priorità a scuole, ospedali e uffici pubblici.