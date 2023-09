POZZUOLI/ Ha un colpo di sonno e sperona i vigili del fuoco: paura in via Artiaco

POZZUOLI – Sono circa le 13.00 quando una donna, al volante della sua autovettura, percorrendo via Artiaco a Pozzuoli è stata vittima del cosiddetto “colpo di sonno” che l’ha portata ad impattare contro una autocisterna dei Vigili del Fuoco. Naturalmente l’autista del mezzo ha fatto di tutto per schivare l’auto della donna finendo addirittura sul marciapiede. Tre le ambulanze del 118 che sono giunte sul posto. Non sono stati registrati feriti gravi, solo tanta paura da parte della donna e dell’autista dei vigili del fuoco il quale ha evitato che l’incidente potesse avere conseguenze gravi.