Sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 3.3

POZZUOLI – Oltre venti scosse a partire dalle 04:32 di cui la più forte di magnitudo 3.3. Trema nella notte la città di Pozzuoli, epicentro di uno sciame sismico che ha svegliato dal sonno i residenti. L’evento più forte (magnitudo 3.3) è stato localizzato in zona Solfatara ad una profondità di 2.4 km. Al momento non si registrano criticità sul territorio. Le scosse sono state avvertite anche negli altri comuni dell’area flegrea e nei quartieri di Napoli, in particolare a Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, Pianura e Vomero.