POMPEI – L’Associazione Internazionale Amici di Pompei ETS propone venerdì 10 aprile 2026, alle ore 17, presso l’Auditorium degli Scavi di Pompei, la conferenza “Somma-Vesuvio e Campi Flegrei: due aree di vulcanismo attivo a confronto” del professore Giuseppe Rolandi, già ordinario di Vulcanologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema della conferenza è incentrato sulla ricostruzione delle storie eruttive delle due aree di vulcanismo attivo campane, la cui evoluzione si è protratta fino ai giorni nostri, interagendo con le rispettive popolazioni esposte in una condizione di alto rischio vulcanico.

LE DUE AREE – L’iter evolutivo dei processi vulcanici ha mostrato una sostanziale diversità in queste due aree, con il Somma Vesuvio a comportamento eruttivo da apparato centrale, ed i Campi Flegrei, il più famoso al mondo, con la struttura del campo vulcanico. Nel corso dell’intervento verrà mostrato come, pur in presenza di differenze sostanziali nell’iter delle due storie eruttive, si possono, per entrambe, modellare scenari futuri, fondamentali per la mitigazione del rischio, nella localizzazione, frequenza e tipologia del rischio vulcanico.