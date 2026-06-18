POZZUOLI/ Manzoni annuncia in consiglio comunale: «Sono andato da Gratteri per raccontargli della situazione rifiuti»

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha annunciato oggi in consiglio comunale di essersi recato dal Procuratore Nicola Gratteri per portarlo a conoscenza del caso rifiuti. «Gli ho raccontato la storia dei rifiuti, tutto quello che sta accadendo portando foto, video e messaggi. Gli ho raccontato tutto quello che è accaduto negli ultimi 22 anni – ha detto Manzoni – E chi oggi sta provocando danni su questo territorio dovrà rispondere non solo alla città ma anche alla Magistratura che farà la sua parte sicuramente. Dovete sapere che l’amministrazione Manzoni ha posto la vicenda all’attenzione del procuratore generale, io personalmente al procuratore capo Nicola Gratteri a cui ho detto tutto. Gli ho raccontato quello che so sulla questione ambiente.» – ha proseguito il sindaco che poi ha invitato tutti a denunciare «Voglio il meglio della raccolta differenziata. Chi ha sbagliato pagherà. Su certe cose sono determinatissimo e non ho paura di nessuno perché quando si dice la verità non bisogna mai avere paura di nessuno. Non siamo qui ad amministrare ma a dire tutto. Se conoscete delle cose e se ci sono cose che non vanno nel ciclo integrato dei rifiuti andiamo insieme a denunciare.»