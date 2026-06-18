Il PD di Pozzuoli come una comunità: pronto il «percorso di recupero e reinserimento» per gli scappati dal direttivo

POZZUOLI – Un percorso di «recupero e reinserimento» per gli scappati dal direttivo. Il maggiore partito della città funge anche da comunità e scende in campo per “aiutare” quanti, negli ultimi mesi, hanno deciso di lasciare il Partito Democratico. Non è ironia bensì è il senso dell’ordine del giorno del prossimo direttivo in programma per lunedì 22 giugno, che recita testualmente: “Iniziative per il coinvolgimento del gruppo dirigente: discussione sul percorso di recupero e reinserimento dei componenti del direttivo dimessisi nei mesi precedenti”. Ordine del giorno che non ha “riscaldato” gli animi, visto che saranno molte le defezioni per quella che punta ad essere una discussione per recuperare uomini (e voti) ad un anno dalle elezioni comunali e per arginare un malcontento sempre più crescente all’interno del PD.

IL RECUPERO – Tra le figure da recuperare ci sono anche i consiglieri D’Amico e Villani che appena qualche mese fa – in aperta rottura con il sindaco Manzoni – hanno manifestato il loro dissenso con post su Facebook, assenze dal consiglio comunale e con la partecipazioni alle riunioni a cui hanno partecipato, tra gli altri, Filippo Monaco, Vincenzo Figliolia e i quattro di Pozzuoli 2027.