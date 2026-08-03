Crisi sismica a Pozzuoli, sgombero a Piazza dell’Annunziata: proteste e malori – LE FOTO

POZZUOLI – Lasciare la propria casa, raccogliere pochi indumenti e gli oggetti più cari e trasferirsi in albergo o a casa di amici e parenti senza sapere quando poter fare rientro. Un incubo per oltre 300 puteolani a cui oggi si è aggiunto quello di circa 30 famiglie di una palazzina nei pressi di Piazza dell’Annunziata, sgomberata dai vigili del fuoco a seguito dei gravi danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.7 che venerdì scorso ha messo in ginocchio la città di Pozzuoli. Durante le operazioni ci sono state piccole tensioni e proteste da parte di alcuni residenti. Una donna ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno prestato le cure del caso. Per mettere in sicurezza l’edificio, pesantemente danneggiato, i vigili del fuoco hanno utilizzato un braccio mobile con il quale hanno raggiunto i piani superiori. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno gestito la viabilità.

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