USB PI scrive al Ministro Musumeci: senza personale stabile non c’è una Protezione Civile all’altezza dell’emergenza

POZZUOLI – L’intensificarsi del fenomeno bradisismico e il terremoto di magnitudo 4.7 registrato il 31 luglio, il più forte mai rilevato nell’area dei Campi Flegrei, impongono un cambio di passo nelle politiche di prevenzione e gestione dell’emergenza. «In questa fase è assolutamente necessario rafforzare tutti i presìdi di Protezione Civile dei Comuni interessati dal fenomeno del bradisismo. Non si può continuare ad affrontare un’emergenza che ormai ha carattere strutturale con personale precario e risorse straordinarie destinate a esaurirsi», dichiara Dario Franco, dell’Esecutivo Nazionale Funzioni Locali di USB Pubblico Impiego. «La stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori assunti attraverso il Fondo Bradisismo rappresenta una priorità non più rinviabile. Si tratta di personale che ha acquisito competenze specifiche e che, ogni giorno, garantisce il funzionamento dei servizi di Protezione Civile e il supporto alle popolazioni coinvolte. Perdere questo patrimonio di professionalità significherebbe indebolire la capacità di risposta delle amministrazioni locali proprio nel momento in cui è necessario rafforzarla.»

I LAVORATORI – Per USB Pubblico Impiego la stabilizzazione del personale deve inserirsi in un piano straordinario di interventi che comprenda la messa in sicurezza del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico e privato colpito dagli eventi sismici, nonché il potenziamento stabile delle strutture comunali impegnate nella gestione dell’emergenza. «I lavoratori della Protezione Civile del Comune di Napoli stanno assicurando, da mesi, un servizio fondamentale in un contesto estremamente complesso. Hanno maturato competenze ed esperienza sul campo che non possono essere disperse. La loro stabilizzazione è un atto di responsabilità nei confronti dei lavoratori, ma soprattutto dei cittadini, perché significa garantire continuità operativa, efficienza e capacità di risposta in un territorio che vive quotidianamente una situazione di rischio», afferma Lorenzo Paciello, RSU USB Pubblico Impiego del Comune di Napoli. «Il Governo, il Ministro per la Protezione Civile, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e gli Enti locali devono aprire immediatamente un confronto per definire un percorso di stabilizzazione del personale e garantire le risorse necessarie a rafforzare il sistema di Protezione Civile dei Campi Flegrei. La sicurezza delle cittadine e dei cittadini passa anche dalla valorizzazione di chi opera ogni giorno, con professionalità e senso di responsabilità, nella gestione di una delle più complesse emergenze del nostro Paese», conclude Dario Franco.