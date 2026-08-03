«Blocchiamo tutto» annunciata nuova manifestazione a Pozzuoli

POZZUOLI – «Blocchiamo il porto, blocchiamo tutto» È lo slogan dei manifestazioni pronti a scendere in piazza domani mattina alle 10 a Pozzuoli. L’appuntamento è a Piazza della Repubblica, punto da cui il corteo si muoverà in direzione del porto con l’intento si bloccare lo sbarco e l’imbarco per i traghetti, secondo da quanto si evince dal volantino diffuso nei gruppi social. Ad organizzare la protesta ci sono commercianti, sfollati, comitati, movimenti civici e i rappresentanti di Potere al Popolo.