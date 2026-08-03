Casa distrutta dalla scossa a Pozzuoli, l’urlo di dolore di un padre «Mio figlio disabile senza macchinari» – LE FOTO

POZZUOLI – La casa distrutta dalle scosse e loro costretti a dormire in strada con un figlio disabile. Quella di Luigi Viola è solo una delle tante storie “estreme” che in queste ore arrivano da Pozzuoli, città martoriata dal forte sciame sismico di venerdì. «Sono senza casa e con un bambino disabile che la sera deve tenere dei macchinari notturni. – racconta Luigi al nostro giornale – Siamo in quattro senza tetto e non siamo ospiti di nessuno, stiamo dormendo in strada. Ho fatto presente alle autorità ma non ho ricevuto nessuna risposta». Luigi e la sua famiglia vivono in un appartamento al secondo piano di via Fasano 6, una delle zone maggiormente colpite dal sisma. La sua palazzina è stata dichiarata inagibile e tutti i condomini sono stati sgomberati. Un calvario che ad oggi accomuna oltre 300 persone, che da venerdì sera sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.

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