Evade dai domiciliari: 56enne arrestato a Pozzuoli durante i controlli anti sciacallaggio

POZZUOLI – Un 56enne di Pozzuoli è stato arrestato ieri in via Campana durante i controlli anti sciacallaggio condotti dalla Polizia in seguito al forte sciame sismico dei giorni scorsi. L’uomo, E.P., classe 1969 era agli arresti domiciliari nel quartiere di Via Artiaco quando è stato sorpreso in strada. Arrestato in più occasioni in passato per furto, aveva anche la libertà di poter uscire in determinati orari, prescrizioni che però non ha rispettato. Fermato dagli agenti del commissariato di Pozzuoli insieme al personale della Questura UPG è finito in manette e in giornata sarà sottoposto a processo con rito direttissimo.