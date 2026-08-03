A Pozzuoli alta manca l’acqua da quattro giorni «Il comune tace, siamo stati lasciati soli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro Direttore, da quattro giorni (quattro giorni !) Via vecchia delle vigne è completamente priva della fornitura di acqua. Ma quello che è logorante è la assoluta mancanza di notizie. Il comune tace, non comunica nulla e lascia i cittadini completamente soli. Oltre ai danni, importanti e seri; oltre allo sconcerto e alle angosce, aggiungiamo un disagio grave, gravissimo. Il numero di telefono che è pubblicizzato per le segnalazioni-08118894400- raccoglie stancamente indirizzo e nome di chi segnala la mancanza di acqua. Vogliamo notizie, precise; prospettive di soluzione; concretezza da parte della politica, dei dirigenti, della protezione civile. Vogliamo sapere se resteremo altri due giorni o venti o quaranta all’asciutto. Basta vetrine, dateci notizie vere.» (Paolo Longoni)