Viabilità a Pozzuoli: dopo la fine dei lavori in via Marconi torna tutto come prima

POZZUOLI – Dalle ore 18:00 di martedì 4 agosto entrerà in vigore una nuova disciplina della circolazione che ripristina la viabilità ordinaria nelle strade interessate dalle modifiche temporanee introdotte durante i lavori in via Guglielmo Marconi, ora conclusi. Da martedì sera torneranno quindi ai sensi di marcia ordinari: Corso Vittorio Emanuele, Corso Giuseppe Garibaldi, Corso della Repubblica, Via Giovanni De Fraia, Via Cavour, Via Tranvai, Via Giuseppe Mazzini e Via Gabella Portese. Tornerà inoltre alla viabilità ordinaria anche via Giacomo Matteotti, dove sarà eliminato il senso unico in direzione Pozzuoli Centro. Resta invece in vigore il senso unico alternato in via Pergolesi, all’altezza dei civici 140/142, istituito per consentire gli interventi di messa in sicurezza della Chiesa dei Santi Francesco e Antonio.