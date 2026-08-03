Chiuso il Distretto Sanitario di Pozzuoli: servizi trasferiti a Monterusciello

POZZUOLI – A seguito dei controlli e dei sopralluoghi tecnici effettuati d’urgenza dopo la violenta scossa di terremoto di venerdì 31 luglio, la sede del Distretto Sanitario di Via Diano 29 è risultata inagibile. Per garantire la continuità dell’assistenza ed evitare disagi alla cittadinanza, le attività storicamente presenti al civico 29 sono state riorganizzate e trasferite. I servizi trasferiti presso la casa di comunità Hub di Monterusciello (Via Corrado Alvaro n. 8) sono: P.U.A. (Punto Unico di Accesso), Area Socio-Sanitaria (integrazione socio-sanitaria, ADI, RSA) e Servizio di Riabilitazione (visite fisiatriche, protesica e piani terapeutici). A partire da domani, i cittadini che necessitano con urgenza delle prestazioni dell’Area Socio-Sanitaria, del PUA, della Riabilitazione o dei servizi amministrativi potranno rivolgersi direttamente presso la Casa di Comunità di Monterusciello. Nei prossimi giorni l’operatività di tutti gli uffici verrà ultimata e portata a regime. Inoltre l’ASL Napoli 2 Nord di Pozzuoli fa sapere che, a decorrere da oggi 3 agosto, il Polo Diabetologico è stato trasferito dalla sede inagibile di Via Diano 29 alla vicina sede di Via Diano n. 31 dove restano pertanto regolarmente attivi e operativi: Polo Diabetologico, Ambulatori specialistici di Otorinolaringoiatria e Audiologia e Punto Prelievi.