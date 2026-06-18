Sequestrata dai carabinieri la nuova sede di “American Auto” a Lago Patria – LE FOTO

LAGO PATRIA – È durata appena tre giorni l’avventura del venditore tiktoker Enrico-Michele Ioffredo nella nuova sede di Lago Patria. Questa mattina i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno sequestrato l’intero parco auto di riconducibile ad “American Auto” aperto lunedì scorso. (clicca qui per vedere il video: https://www.facebook.com/share/v/18mTBUXupv/) I militari, durante le verifiche, hanno rilevato la mancanza di autorizzazioni specifiche e l’utilizzo di un terreno agricolo non compatibile con la sua destinazione d’uso. Il cancello al civico 140 di via Lago Patria è stato sbarrato con del nastro bianco e rosso e l’area è stata sottoposta a sequestro insieme a una ventina di autovetture presenti all’interno. La concessionaria, finita al centro di una battaglia giudiziaria tra decine di acquirenti che si sono detti truffati dal titolare, era stata chiusa nei giorni scorsi a Bacoli a seguito del ritiro della Scia da parte del comune.

LO STOP – L’atto – indirizzato alla società della figlia del noto tiktoker autorizzata alla sola esposizione di vetture – era stato impugnato prima davanti al Tar e poi al Consiglio di Stato che avevano però dato ragione al comune di Bacoli. Da Bacoli il parco auto era stato in parte trasferito a Lago Patria dove, questa mattina, è arrivata la nuova chiusura. Per il momento nessun video è stato postato sulla pagina Tik Tok di American Auto dove, quotidianamente, Ioffredo promuove la vendita di veicoli a prezzi stracciati e con formule di pagamento a tasso zero e senza busta paga.

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