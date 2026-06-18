POZZUOLI/ Parcheggi custoditi, Polizia e Finanza sequestrano un’area non autorizzata

POZZUOLI – Giro di vite contro i parcheggi illegali. Nella giornata di lunedì i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli all’interno di due parcheggi custoditi. L’attività ha portato a elevare numerose contestazioni al codice della strada per i veicoli lasciati in sosta sulla pubblica strada. Inoltre veniva contestata anche l’occupazione di suolo pubblico di veicoli parcheggiati su aree esterne ai locali senza autorizzazione. Durante le verifiche venivano riscontrate criticità di natura penale con il sequestro di un’area interna occultata da un pannello degli stessi colori del garage e il gestore deferito all’autorità giudiziaria. Infine venivano sorprese due persone che lavoravano in nero. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell’Enel per la verifica dei contatori.