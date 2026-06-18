BACOLI/ Nuovo bando Cic, Siola: «Non ho nessuna intenzione di dimettermi»

BACOLI – «Non mi sono dimesso e non ho nessuna intenzione di dimettermi». E’ quanto ci ha dichiarato l’architetto Uberto Siola, Amministratore del Cic, a seguito del nuovo bando indetto dal Comune per il nuovo presidente della partecipata comunale. «Non posso rilasciare, al momento, altre dichiarazioni, ma la notizia che il sindaco abbia indetto un nuovo bando è vera». E’ stato lapidario Siola nelle sue dichiarazioni, il quale ha anche sottolineato, però, che nelle prossime settimane chiarirà tutto lo scenario in atto tra il Centro Ittico Campano e il Comune. Alla base della rottura tra Josi e Siola c’è la volontà dichiarata dell’amministratore del Cic di proporre al consiglio comunale una variante al Puc per il ritorno dei parcheggi su Miliscola. Condizione necessaria per rimpinguare le casse sofferenti del Cic. Condizione che, evidentemente, il sindaco non vuole perchè andrebbe a sconfessare tutta la linea politica messa in campo del primo cittadino in questi 8 anni di amministrazione bacolese. Sullo sfondo, quindi, una possibile battaglia legale con Siola che ha preannunciato di non voler lasciare l’incarico.