Paura all’aperitivo di Pasqua: 20enne accoltellato in un lido

ISCHITELLA – Un 20enne originario del casertano è stato accoltellato questa sera all’interno di uno stabilimento balneare a Ischitella. Secondo quanto ricostruito il giovane si trovava all’interno del lido “La Selvetta” quando – per motivi ancora in fase di ricostruzione – è stato colpito da diversi fendenti. La scena ha provocato il fuggi fuggo generale. A terra, soccorso in una pozza di sangue, il 20enne. Durante quei drammatici momenti è scoppiata anche una rissa tra diversi giovani. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. L’aggressore è stato fermato dalla Polizia.