Bradisismo, Manzoni annuncia “Riaprono le scuole a Pozzuoli”

POZZUOLI – “Si è concluso lo sciame sismico di questa mattina e non registriamo danni. Ci siamo appena riuniti, alla presenza dell’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, per fare il punto della situazione. I nostri tecnici e quelli di città Metropolitana hanno completato accurati sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici e non è stata riscontrata alcuna criticità. Per questo motivo, domani tutte le scuole di Pozzuoli riapriranno regolarmente. Il centro operativo comunale resterà attivo. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e la Protezione Civile al numero 081/18894400”. Così il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni al termine dell’incontro.