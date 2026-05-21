Bradisismo, Musumeci ai sindaci flegrei: “Per la delocalizzazione la scelta spetta a voi”

POZZUOLI – Dopo la scossa di magnitudo 4,4 registrata in mare questa mattina a largo di Lucrino, è intervenuto il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che, in un’intervista rilasciata a Sky Tg 24, ha sottolineato che l’eventuale scelta per la delocalizzazione della popolazione flegrea spetti ai sindaci e alle autorità locali: “E’ una scelta, quella dell’eventuale delocalizzazione, che devono prendere le autorità locali. Noi prendiamo atto delle scelte di chi rappresenta le comunità e sosterremo tutte le decisioni dei comuni in questa realtà ad alta densità”. Musumeci ha poi rivendicato il lavoro e i sostegni dell’esecutivo: “Il governo ha elaborato e attuato il famoso progetto Campi Flegrei che ha impegnato oltre 600 milioni di euro con l’intervento della Regione e dei Comuni interessati. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza le principali infrastrutture. Io credo che mai si sia predisposto un piano così articolato in un territorio dove vivono centinaia di migliaia di persone, – ha affermato Musumeci – Possiamo fare tutto tranne che arrestare l’attività sismica, lì può intervenire soltanto il padre eterno. Se questi interventi fossero stati realizzati o avviati 20-30 anni fa oggi non saremmo qui a discutere ancora di progetti”.