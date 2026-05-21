Ferrante (Ministero Trasporti): “Dal Governo attenzione ai Campi Flegrei”

POZZUOLI – “Sto monitorando costantemente l’evolversi della situazione ai Campi Flegrei in seguito alla scossa che si è verificata poco dopo l’alba a Bacoli. Sono in stretto contatto con Rfi, Anas e il Provveditorato per le Opere pubbliche che hanno prontamente attivato le necessarie verifiche sulle infrastrutture senza registrare al momento criticità. Ringrazio la Protezione civile, i Vigili del Fuoco, il Prefetto Michele Di Bari e tutti coloro che lavorano per assicurare la necessaria assistenza alla popolazione”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia. “Il fenomeno di bradisismo che sta interessando i Campi Flegrei è oggetto di un’attenzione senza precedenti da parte del Governo, che – aggiunge – ha messo in campo risorse e strumenti per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. In particolare, stiamo intervenendo per rafforzare il sistema dei trasporti, a partire dall’impegno del Governo sulla possibilità di affidare al Commissario per i Campi Flegrei Fulvio Maria Soccodato anche il ruolo di Commissario per la realizzazione dell’Asse occidentale della Tangenziale di Napoli, una proposta che sostengo con forza perché si tratta di un’opera strategica per la viabilità individuata come infrastruttura di emergenza a supporto delle esigenze di protezione civile. Continuerò a seguire da vicino la situazione e – conclude Ferrante – a lavorare affinché siano assicurate le condizioni di sicurezza e di piena funzionalità della rete infrastrutturale nell’interesse delle comunità dei Campi Flegrei”.