Pozzuoli, residenti bloccati in casa dopo la forte scossa

POZZUOLI – Lesioni, caduta di suppellettili, vetri e specchi rotti e gente rimasta intrappolata in casa. Sono alcuni degli effetti collaterali della scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nei Campi Flegrei. In particolare nel centro storico di Pozzuoli le forti vibrazioni provocate dal sisma hanno danneggiato porte e ingressi, rendendo difficoltosa l’apertura. In un caso è stato necessario l’intervento della Polizia, chiamata ad aiutare una famiglia rimasta intrappolata nella propria abitazione al piano terra a causa di un danno alla porta d’ingresso.