Forte scossa, il sindaco di Pozzuoli: «Scuole chiuse e controlli»

POZZUOLI – «Pochi minuti fa una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Pozzuoli. Dalle ore 5:50 è in corso uno sciame sismico, attualmente monitorato insieme alla Protezione Civile e all’Osservatorio Vesuviano.» È quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni «Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, allertato tutti i tecnici per le verifiche sul territorio e stiamo predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti controlli sugli edifici scolastici. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore e per ogni eventuale segnalazione vi chiedo di contattare la protezione civile e la polizia municipale.»