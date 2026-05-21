Scossa di magnitudo 4.4, paura nei Campi Flegrei

POZZUOLI – È di magnitudo 4.4 la scossa che alle 5:50 di questa mattina ha svegliato Pozzuoli e l’intera area flegrea. L’epicentro è stato localizzato in mare, nel golfo di Pozzuoli, ad una profondità di 3.1 km. Per motivi di sicurezza e per consentire ai tecnici di effettuare i dovuti controlli, le scuole del territorio resteranno chiuse o posticiperanno l’inizio delle lezioni. La scossa non avrebbe provocato particolari danni anche se tanta è stata la paura. Diverse persone sono scese in strada.