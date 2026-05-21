Forte scossa a Pozzuoli, tremano tutti i Campi Flegrei

POZZUOLI – Forte scossa alle 5.50 di questa mattina ha fatto tremare Pozzuoli e l’intera area flegrea. L’evento è stato avvertito anche a Napoli e nei comuni dell’hinterland. In molti sono stati svegliati nel sonno dopo aver sentito un boato seguito da forti vibrazioni. L’Osservatorio Vesuviano non ha ancora reso noti i dati della magnitudo che potrebbe essere stata particolarmente elevata. L’epicentro è stato localizzato in mare, davanti alla costa flegrea. “In casa è caduto di tutto, è stato terribile” hanno raccontato diversi testimoni sui social. *seguiranno aggiornamenti