Bradisismo: sciame sismico alle 5.50, convocato il COC di Quarto

QUARTO – Come comunicato dall’Ingv-Osservatorio Vesuviano con il secondo bollettino di aggiornamento è in atto uno sciame sismico. Alle 5:50 di questa mattina si è registrata una scossa di magnitudo 4.4 e una seconda scossa di magnitudo 2.2 localizzata al largo di Bacoli. Il sindaco Antonio Sabino in sede di Coc di Quarto ha disposto l’avvio immediato di verifiche in tutte le scuole del territorio e negli edifici pubblici. Dai primi, provvisori accertamenti nel territorio di Quarto non si registrano danni. In via precauzionale il sindaco ha disposto per la giornata di oggi 21 maggio la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Quarto. Il Coc-Centro Operativo Comunale resta convocato per il monitoraggio della situazione, anche in stretto contatto con la Prefettura e con l’Osservatorio Vesuviano. Si invita la popolazione a seguire solo i canali di comunicazione ufficiale dell’Ingv, della Protezione civile nazionale e del Comune di Quarto. Per segnalazioni è attivo il numero 081.8767161 e il numero di cellulare 335.5712128.