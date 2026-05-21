Forte scosaa, crolla l’arco del belvedere a Bacoli

BACOLI – Intensa scossa di terremoto con una magnitudo di 4.4 è stata registrata nel golfo di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita nei Campi Flegrei e dintorni e, in questo momento, i vigili del fuoco stanno rilevando i primi danni. A Bacoli è crollato parte del’arco del belvedere sul Castello di Baia, uno dei punti più fotografati dei Campi Flegrei. Sui social è intervenuto il primo cittadino bacolese: “È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Chiunque abbia ricevuto danni, o voglia chiedere il nostro aiuto, contatti lo 0818553304. Oppure lo 0815234057. È a vostra disposizione anche il mio numero di cellulare: 3398766104, anche per messaggi whatsapp. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania e l’Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo”.