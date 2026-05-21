Bradisismo, in corso i controlli sulle strade dell’Anas

POZZUOLI – In seguito alla forte scossa di terremoto (magnitudo 4.4, fonte INGV) che alle ore 5.50 di oggi ha interessato l’area dei Campi Flegrei nel napoletano, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, il personale Anas sta svolgendo specifici controlli lungo le statali 7 Quater «Domitiana», 686 «di Quarto», 162dir «del Centro Direzionale», 162NC ‘Asse Mediano’, 7bis «di Terra di Lavoro» e 268 «del Vesuvio», tra i territori comunali di Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania e Napoli. La circolazione è al momento regolare su tutte le arterie.