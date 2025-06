POZZUOLI– Sciame sismico a Pozzuoli a partire dalle ore locali 06:39 (UTC 04:39). Al momento sono stati rilevati in via preliminare 7 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.2 ± 0.3. Il sisma è stato preceduto da due eventi di magnitudo 2.1 e 2.3. L’epicentro del terremoto più forte è stato localizzato in zona Agnano Pisciarelli ad una profondità di 2.7 km.