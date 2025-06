All’Istituto Pitagora il “Collare Interact Club Pozzuoli” passa da Fabio Giaquinto ad Anna Franzese

POZZUOLI – Nell’auditorium dell’Istituto Superiore Statale Pitagora di Pozzuoli si è svolta la cerimonia del Passaggio del Collare dell’Interact Club Pozzuoli, dal Presidente 2024-2025 Fabio Giaquinto alla Presidente 2025-2026 Anna Franzese, entrambi studenti dell’Istituto del Rione Toiano. A fare gli onori di casa il Dirigente Scolastico Antonio Vitagliano, sempre molto sensibile e disponibile verso il Rotary e le sue iniziative, in maniera particolare con quelle destinate alle giovani generazioni. Con lui al tavolo la Presidente del Club padrino, Rotary Club Campi Flegrei, Emilia Annunziata, i Referenti Interact, rispettivamente, Massimiliano Carrino per la Scuola e Patrizia Leone per il Rotary, Paolo Mirabella Presidente in pectore del Rotaract Pozzuoli, oltre ai due giovanissimi protagonisti della cerimonia, Fabio ed Anna.

LA MANIFESTAZIONE – Dopo i saluti istituzionali rivolti ai numerosi studenti presenti, Antonio Vitagliano ha voluto ringraziare il Rotary e gli studenti soci del Club sottolineando il valore educativo e sociale dell’Associazione rotariana internazionale, presente in tutto il mondo, che ha avuto modo di riscontrare personalmente in Germania. Gli ha fatto eco Emilia Annunziata che ha sottolineato il ruolo sempre maggiore che i giovani vanno assumendo nei Club e nel Distretto rappresentando, oltre il futuro, anche il presente. È stata, poi, Patrizia Leone ad invitare i due giovani Presidenti al Passaggio del Collare tra gli applausi scroscianti per Fabio, che ha dimostrato notevoli doti di leadership nel suo anno di presidenza, e per Anna, decisa a proseguire con entusiasmo nelle progettualità di service del Club con puro spirito rotariano. Una vera standing ovation ha accompagnato lo scatto della foto cerimoniale di gruppo con i rappresentanti dell’Istituto e del Rotary insieme, accumunati dagli stessi ideali di pace ed amicizia e con lo sguardo rivolto a chi è in difficoltà.