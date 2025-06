Da Monte di Procida a Pozzuoli: Capuano e Dell’Annunziata per una Puteolana senza proclami

POZZUOLI – Un brodino. O, forse, volendo usare una metafora forte, del “metadone” da somministrare a chi vive di calcio. Si, perché il calcio è una droga, come spesso viene definito dagli stessi protagonisti. Non fa male, ma troppo spesso rende irrazionali. Così accade che a Pozzuoli, città da 80mila abitanti e tra le piazze calcistiche più storiche del meridione, chiuso il capitolo-Di Costanzo, dovrà accontentarsi di disputare un campionato di Eccellenza con un titolo proveniente da Monte di Procida e destinato verso altri comuni dell’hinterland prima dell’intervento provvidenziale di Antonio Dell’Annunziata, indimenticato bomber della Puteolana. Dunque, dopo due stagioni che lo hanno visto fare calcio a Monte di Procida (con tutto il doveroso rispetto per la città e la sua tifoseria) Ciro Capuano, imprenditore che fa la spola tra l’area flegrea e gli Stati Uniti d’America, “carneade” del grande calcio, dopo due modestissimi campionati disputati alla guida del Monte Calcio, ha portato il titolo a Pozzuoli. Senza squilli di tromba e, intelligentemente, facendolo in punta di piedi.

GLI ANNUNCI – Chi ha invece fatto squillare le trombe, ancora una volta, è stato il vice sindaco con delega allo Sport, Filippo Monaco, colui che qualche hanno fece da sponsor ad Adamo Guarino, che in un “annus horribilis” portò la Puteolana alla retrocessione. Monaco oggi rilancia, dimenticando forse la dimensione e io blasone della piazza “Un accordo basato sulla volontà della città e dell’amministrazione Manzoni che ha voluto dare un palcoscenico ai nostri tifosi di alta qualità – ha detto a Campi Flegrei news – ringraziamo Capuano che ci dà l’onore di avere un palcoscenico all’altezza della nostra città”. Dunque, secondo Monaco, il palcoscenico all’altezza della gloriosa Puteolana 1902 sarebbe il campionato dilettantistico di Eccellenza. Parole che hanno mandato su tutte le furie la tifoseria che, dopo gli annunci dello stesso Monaco sullo stadio “Domenico Conte” e sull’impianto di Monterusciello (i cui lavori dovevano terminare ad aprile), chiede rispetto, progetti seri e un palcoscenico degno del blasone dei granata.

LE DIFFICOLTA’ – Dal canto suo Ciro Capuano, che a Monte di Procida è stato attaccato in città con manifesti che tiravano in ballo un fantomatico contenzioso da oltre 20mila euro con l’Ente per bollette d’acqua non pagate per la gestione del campo comunale, porta a Pozzuoli tanta buona volontà per regalare emozioni a una piazza troppo scottata. Un compito arduo, anche alla luce delle disponibilità economiche dell’imprenditore chiamato a fare i conti con un campionato dispendioso, la retta per l’utilizzo dello stadio Domenico Conte e con un’amministrazione comunale che – così come a più volte ribadito – non potrà fornire sponsor né benefit di alcuna natura. Una pratica vietata dalla legge che, ad Avellino, ha portato all’arresto del sindaco. Dal canto loro, però, il sindaco Manzoni & C., nelle more di quanto consentito loro, faranno di tutto per sostenere il progetto calcistico di Capuano e Dell’Annunziata che, i tifosi sperano, possa essere vincente, duraturo ma soprattutto serio.