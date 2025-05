Sciame sismico a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 2.0

POZZUOLI – Dalle 19:27 è in corso uno sciame sismico a Pozzuoli. Finora i fenomeni avvertiti sono sei, il più forte è di magnitudo pari a 2.0 con epicentro in zona Solfatara alla profondità di 2.2 km. Si tratta finora di un leggero sciame, rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano e segnalato alla popolazione con il consueto bollettino pubblicato dal sindaco di Pozzuoli sulla pagina Facebook dell’ente. Eccetto la scossa di magnitudo 2.0, gli altri fenomeni rilevati non superano magnitudo 1.0.