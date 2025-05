POZZUOLI/ Arriva la vigilanza al Molo Caligoliano, al comune costerà 104mila euro per sei mesi

POZZUOLI – Centoquattromila euro (iva esclusa) per sei mesi. È la cifra che pagherà il comune di Pozzuoli per il servizio di vigilanza non armata nel parcheggio pubblicoba sosta libera del Molo Caligoliano, dal 1 giugno al 31 dicembre 2025. L’appalto è stato dato con affidamento diretto alla società C.S.I. S.p.A

(Cosmopol Servizi Integrati S.p.A.)

I COSTI – Il servizio graverà sulla casse del comune di Pozzuoli, che verserà nella casse della società circa 17mila euro mensili (quasi 600 euro al giorno). La C.S.I. a sua volta, garantirà la sorveglianza dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 24 del giorno successivo;-dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 02 del giorno successivo per un totale di n. 109 ore per singolo operatore. La determina è a firma della comandante Silvia Mignone.