Dopo lo scudetto Lukaku e Anguissa scelgono Pozzuoli e il “Noah” di Licola

POZZUOLI – Proseguono i festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli. Oggi due protagonisti del trionfo azzurro hanno scelto l’arenile di Licola di Pozzuoli per trascorrere una giornata in compagnia di parenti e amici. Si tratta di Romelu Lukaku e Frank Anguissa, ospiti del Noah Mediterranean Beach, dove sono stati accolti dal padrone di casa Fabio Barbera. Momenti di relax accompagnati da brindisi e tanto divertimento per il bomber e il forte centrocampista che hanno goduto di una bella giornata di sole e dell’esclusività offerta dal Noah, tra i più suggestivi locali della costa flegreo-giuglianese.