Cinquantamila morti a Gaza, il grido di dolore si alza anche da Monte di Procida “Non possiamo restare in silenzio”

MONTE DI PROCIDA – Anche l’Aps CittadinanzAttiva Monte di Procida, scende simbolicamente in piazza per unirsi al grido di dolore e indignazione che sta attraversando l’Italia e il mondo intero. L’iniziativa, nata per denunciare i 50.000 morti a Gaza – civili, bambini, donne, anziani, innocenti – trova eco anche in un piccolo ma vibrante paese, che si dimostra ancora una volta capace di empatia, coraggio e responsabilità civile. Non si tratta di uno slogan, non si tratta di ideologia: si tratta di umanità. Di fronte a un massacro di proporzioni storiche, il silenzio sarebbe complicità. E l’ APS CittadinanzAttiva Monte di Procida sceglie invece di parlare, di esporsi, di dire “noi ci siamo”. Lo fa con rispetto, con dolore, ma anche con determinazione: nessuna vita vale meno, nessun popolo merita l’annientamento, nessuna guerra può cancellare la dignità dell’essere umano.

LA STRAGE – L’Aps Cittadinanzattiva, da anni impegnata su temi sociali e culturali, ha aderito all’appello lanciato da varie realtà italiane per costruire una memoria condivisa dell’orrore che si sta consumando a Gaza. Un’adesione che vuole anche essere un gesto educativo, una chiamata al pensiero critico, un invito a non assuefarsi al flusso continuo di notizie che rischia di renderci spettatori passivi. “Una strage non può passare sotto silenzio,” fa sapere l’associazione. “La storia ci ha già insegnato cosa accade quando si chiudono gli occhi. Noi vogliamo tenerli aperti, anche se fa male.” La partecipazione di Aps CittadinanzAttiva Monte di Procida è fatta di parole, di simboli, di piccole azioni: cartelli affissi nelle piazze, momenti di raccoglimento, condivisione sui social e, soprattutto, un’energia che nasce dal basso. Perché la pace si costruisce prima di tutto con il rifiuto della violenza, ovunque essa si trovi. E’ proprio nei piccoli gesti, nei paesi che non fanno notizia, nelle voci che non urlano ma insistono, che si costruisce il futuro. E ‘l’Aps cittadinanzAttiva Monte di Procida, oggi, sceglie di stare dalla parte della vita, della verità e della giustizia.