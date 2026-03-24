Scende in campo il Ministro Musumeci: al porto di Pozzuoli si inaugura il pontone galleggiante

POZZUOLI – Scende in campo il Ministro per la Protezione Civile e arriva l’accelerata per il pontone al porto di Pozzuoli. L’infrastruttura strategica per la mobilità marittima del Golfo di Napoli si prepara ad entrare in funzione. Con una comunicazione ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, ha invitato istituzioni e rappresentanti del territorio alla cerimonia di consegna del nuovo molo galleggiante destinato alla darsena traghetti del porto di Pozzuoli alla presenza proprio del ministro Musumeci. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo, alle ore 11, presso Largo San Paolo, nel cuore dell’area portuale flegrea. L’intervento rientra nel primo programma di opere previsto dall’articolo 9-ter del decreto legge 76 del 2024, convertito nella legge 111, e rappresenta uno dei tasselli operativi messi in campo per garantire maggiore efficienza e sicurezza alle infrastrutture pubbliche dell’area.