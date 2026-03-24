«Il nuovo parcheggio a Pozzuoli è uno specchietto per le allodole»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Cronaca Flegrea, ho letto e visto da più parti che il Comune di Pozzuoli sta allestendo un parcheggio sul vecchio tracciato dei binari, proprio davanti al Tempio di Serapide con l’obiettivo di realizzare diverse decine di posti auto su una superficie di circa 2 mila metri quadrati. Insomma, un nuovo Molo Caligoliano che però avrà un limite: chiuderà alle ore 20. Sarà gestita nuovamente dai dipendenti comunali e darà la possibilità di parcheggiare per due ore. Ma il problema è un altro: che fine farà il progetto annunciato in pompa magna dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e dal presidente dell’EAV Umberto De Gregorio al Rione Terra qualche mese fa? Come al solito questa amministrazione lancia annunci roboanti senza però portare a compimento nulla di concreto» (Carlo D.)