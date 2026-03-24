America’s Cup, al Career Day di Pozzuoli 500 colloqui di lavoro in un solo giorno

POZZUOLI – Centocinquanta candidati, 25 aziende ed oltre 500 colloqui di lavoro. Sono i numeri del Career Day “Orizzonti Flegrei – Dalla passione al lavoro” organizzato a Pozzuoli da Gesfor Academy con il patrocinio morale dei quattro comuni flegrei. Una giornata che ha aperto nuovi scenari professionali ad oltre 150 tra disoccupati e studenti, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, che hanno avuto la possibilità di effettuare nel giro di pochi minuti più colloqui di lavoro. Presenti al Career Day flegreo i titolari e i responsabili del personale di ristoranti, pizzerie, pub, hotel, bar e stabilimenti balneari dell’area flegrea che, a loro volta, hanno acquisito i curriculum vitae degli aspiranti lavoratori. Una sorta di speed date che ha messo di fronte domanda e offerta con la mediazione dell’agenzia per il lavoro Gesfor Academy che ha fatto da aggregatore e facilitatore.

LE OPPORTUNITA’ – L’evento arriva alla vigilia della stagione estiva e di grandi eventi internazionali che interesseranno il territorio campano e in particolare quello flegreo, come l’America’s Cup che si terrà a Napoli nel 2027. Un appuntamento di portata mondiale che apre a importanti ricadute nel settore turistico-ricettivo, servizi, accoglienza, logistica ed eventi, oltre a concrete opportunità occupazionali dirette e nell’indotto. «Finalmente giovani e meno giovani hanno avuto l’opportunità di incontrare, nello stesso momento, più aziende. – spiega Roberta Matarrese, formatrice – A loro volta, invece, le aziende hanno avuto l’occasione di ampliare e arricchire le proprie organizzazioni con figure professionali puntando alla ricerca dei profili e delle competenze più adatte».

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