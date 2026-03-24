POZZUOLI/ Da Monterusciello a Sulmona con soldi e droga: arrestati due pusher dei “600 alloggi”

SULMONA – Seicento grammi di hashish suddivisi in cinque “panetti” e la somma in contanti di 2700 euro. E’ quanto avevano addosso Gabriele Sgamato, 36 anni, detto “biella”, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto uno dei componenti della banda del “boss fantasma” Carlo Avallone; e Gennaro Ferrante, 20 anni, entrambi residenti nei “600 alloggi” di Monterusciello. I due sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Sulmona, in Abruzzo e arrestati in flagranza di reato. Sgamato e Ferrante erano stati notati da un militare libero dal servizio mentre si aggiravano all’interno di un centro commerciale senza prestare alcuna attenzione alla merce esposta in vendita. Un comportamento sospetto che ha portato all’identificazione e alla perquisizione a carico dei due. Giunti sul posto i carabinieri del nucleo operativo hanno trovato la somma di denaro nelle tasche del più giovane, mentre la droga è stata rinvenuta all’intero dell’auto con la quale si erano spostati da Pozzuoli per raggiungere la cittadina abruzzese. I due sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida.