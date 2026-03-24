A Monte di Procida bimbo positivo all’Epatite A: scatta profilassi nella scuola materna

MONTE DI PROCIDA – Un caso di epatite A nella Scuola per l’Infanzia “Vespucci” a Monte di Procida, dove un bambino è risultato positivo all’epatite. A comunicarlo è l’Asl Napoli 2 che ha informato la scuola per la profilassi primaria. Sono 70, intanto, le persone con epatite A ricoverate nei reparti di degenza dell’ospedale Cotugno di Napoli, mentre sono otto i pazienti in pronto soccorso. Sono questi i dati forniti dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. La situazione dei contagi da epatite virale HAV presenta quindi una leggera crescita rispetto al bollettino diffuso nella giornata di ieri. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di particolare criticità. Il Cotugno ha istituito un monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno per adeguare la disponibilità di posti letto e, al momento, non sussiste alcuna criticità assistenziale.