BACOLI/ Occupazione abusiva, la Capitaneria di Porto sgombera anche il “Poggio”

BACOLI – Dopo la “Salparella” e Marina Grande” brutte notizie anche per i pescatori del Poggio. La Capitaneria di Porto di Baia, infatti, ha avvisato con cartelli affissi sulle imbarcazioni che dal 29 marzo prossimo saranno progressivamente rimosse e messe sotto sequestro tutte le imbarcazioni sistemate sull’arenile e quelle ormeggiate in mare, presumibilmente, in modo abusivo. Piccole imbarcazioni usate dai residenti e pescatori e che ora devono affrontare un vero disagio, considerato che quelle barche, soprattutto per molti anziani residenti, era un piccolo passatempo giornaliero. L’operazione della Capitaneria di Porto di Baia, partita già nel 2025, fa seguito ad una serie di esposti presentati da alcuni cittadini per l’occupazione abusiva di spazi demaniali da parte di questi natanti ed imbarcazioni “storiche”.