POZZUOLI/ Il Movimento 5 Stelle torna e mette il veto sulla ricandidatura di Manzoni

POZZUOLI – Dopo quattro anni di assenza il Movimento 5 Stelle riprende le attività a Pozzuoli. Lo farà a partire da sabato, con il convengo promosso dal gruppo cittadino e che vedrà la partecipazione del presidente della regione Campania Roberto Fico, ospite del deputato Antonio Caso. L’appuntamento è alle ore 11 a Villa Avellino. Tra gli ospiti ci saranno anche Chiara Appendino, Riccardo Ricciardi e Danio Della Valle.

CAMPO LARGO – Il M5S si riaffaccia dunque sulla scena politica locale e lo fa in maniera forte e dirompente, annunciando l’intenzione di mettere il veto sulla ricandidatura a sindaco di Gigi Manzoni. Per gli uomini di Conte, infatti, l’operato di questa amministrazione è ritenuto fallimentare a tal punto da dirsi pronti a dettare una condizione: “o noi o Manzoni”. Tra l’attuale sindaco di Pozzuoli e il deputato Caso l’amore non è mai sbocciato, tra i due finora solo rapporti istituzionali. Resta da capire, però, come reagirà il Partito Democratico che guida il campo largo e che sarà tenuto, ancora una volta, a scegliere il candidato sindaco. Si annunciano mesi roventi in vista delle comunali della prossima primavera.