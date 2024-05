Scarafaggi a Quarto, doppio intervento di deblattizzazione a giugno

QUARTO – Due interventi di deblattizzazione a giugno nella città di Quarto. Lo rende noto l’ASL Napoli2 Nord che ha comunicato il calendario dei trattamenti: 19 e 20 giugno 2024. I trattamenti di deblattizzazione territoriale saranno effettuati in orario notturno a partire dalle ore 23:00. L’ASL Napoli2 Nord invita i cittadini ad una fattiva collaborazione con il personale operativo dell’A.T.I. D’ORTA S.p.A. Capogruppo, segnalando eventuali zone critiche o particolari problematiche riscontrate. L’intervento sarà effettuato da personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee, trattando gli impianti fognari della rete fognaria urbana. I prodotti utilizzati, a base di Piretroidi di sintesi, in formulazioni a basso impatto ambientale, sono registrati e autorizzati dal Ministero della Salute. Durante l’intervento, si raccomanda possibilmente di: evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti; mettere al riparo animali domestici e da compagnia; chiudere finestre e balconi, in modo da prevenire contatti accidentali con la soluzione insetticida nebulizzata durante l’esecuzione dell’intervento.