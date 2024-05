POZZUOLI/ In giro con centraline e chiavi per rubare auto: in due fermati dai poliziotti

POZZUOLI – Sette connettori per la decodificazione delle centraline auto e le chiavi Keyless, le cosiddette “intelligenti”, insieme a una serie di chiavi passepartout per manomettere i quadri di accensione. E’ quanto avevano a bordo della loro auto i due uomini fermati la notte scorsa dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino – nei pressi di via Pergolesi. Entrambi con diversi precedenti penali alle spalle, i due (23 e 36 anni) sono stati denunciati a piede libero mentre l’auto, un’Alfa Romeo Tonale bianca, è stata sequestrata insieme ai vari oggetti ritrovati nell’abitacolo. Centraline e chiavi erano state occultate nel cambio e nel vano motore, escamotage che non è servito davanti al fiuto degli agenti che dopo averli fermati hanno perquisito l’autovettura, modello che da tempo era stato segnalato a Pozzuoli.