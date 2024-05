POZZUOLI/ Salta il congresso del Pd, la condanna: «Correnti e giochi di potere rischiamo di distruggere il partito»

POZZUOLI – «La comunità del Partito Democratico di Pozzuoli si era finalmente riunita con entusiasmo per partecipare alla fase congressuale. Era l’opportunità di tornare a unire idee e proposte per il bene della città dopo due anni di difficoltà. Questo momento sarebbe stato sicuramente una preziosa occasione per un dialogo costruttivo tra le varie anime del partito, un luogo dove confrontarsi e non scontrarsi. Tuttavia, la politica fatta di correnti e giochi di potere rischia di minare la democrazia e distruggere i partiti dall’interno. La politica non può ridursi a una semplice guerra di potere, soprattutto quando si appartiene alla stessa famiglia politica. Dovrebbe invece essere un luogo dove il confronto prevale sul conflitto e le idee vincono sulle divisioni. Nonostante questa battuta d’arresto, siamo certi che avremo altre occasioni per discutere del futuro di Pozzuoli con lo stesso spirito costruttivo. Continuiamo a guardare avanti con l’entusiasmo di sempre e attendiamo con impazienza il prossimo appuntamento politico. Pozzuoli merita il meglio e noi siamo pronti a lavorare nel Pd per raggiungerlo». Queste le parole di Antonio Villani, consigliere comunale di Pozzuoli e tra le figure più attive nella costruzione del nuovo Partito Democratico in città.