POZZUOLI/ Casa occupata a Monterusciello: notificata ordinanza di sgombero alle tre donne. Verifiche anche sulla famiglia assegnataria

POZZUOLI – È arrivata l’ordinanza di sgombero per le due donne e la minore che da oltre tre settimane occupano una casa popolare nel quartiere di Monterusciello, al lotto 12 di via Viviani. Ieri pomeriggio alle occupanti abusive è stata notificata l’intimazione a lasciare l’immobile entro un tempo massimo di trenta giorni a cui seguirà, qualora non dovesse essere ottemperata, l’intervento coatto da parte delle forze dell’ordine. Il comune di Pozzuoli, parallelamente all’ordinanza, ha avviato controlli anche sulla famiglia assegnataria della casa dai quali starebbero emergendo delle incongruenze rispetto a quanto raccontato da padre, madre e figlia.

IL PRESSING – Intanto la denuncia partita dal deputato dei Verdi Francesco Borrelli e dall’assessora Titti Zazzaro ha portato il caso-Monterusciello alla ribalta delle cronache e riacceso i riflettori sul delicato tema delle occupazioni degli alloggi popolari. Zazzaro dal canto suo ha condannato, senza mezzi termini, l’occupazione definendola un atto di “arroganza e prepotenza che calpesta i principi basilari della civiltà”. A ruota l’assessora alle politiche sociali, Fabiana Riccobene, nella giornata di ieri si è recata, insieme agli assistenti sociali del comune di Pozzuoli, presso l’abitazione occupata per una verifica ambientale della situazione e per valutare le condizioni psicologiche della minore, figlia di una delle due occupanti. Dal canto loro i servizi sociali stanno valutando le azioni da mettere in campo a supporto delle abusive, che sono state invitate a lasciare quanto prima l’immobile, e del nucleo familiare a cui è stato occupato l’alloggio.