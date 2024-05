Processione dei Santi Patroni a Pozzuoli: il vescovo dirà messa nella chiesa Santa Maria delle Grazie

POZZUOLI – È tutto pronto per la processione dei Santi Patroni e la Santa Messa presieduta dal vescovo della diocesi di Pozzuoli, Monsignor Carlo Villano. L’appuntamento, tanto atteso dai fedeli, è per domani alle 18 quando il corteo religioso seguirà il seguente itinerario: via Ripa, via San Procolo, Largo Sedile dei Nobili, via Marconi, corso Repubblica, piazza della Repubblica. Giunti nella chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie, il vescovo Villano presiederà la celebrazione eucaristica. Nelle parrocchie della forania di Pozzuoli, la Santa Messa prefestiva di sabato 11 maggio non sarà celebrata.