Bacoli e Monte di Procida al voto: countdown per la presentazione delle liste

BACOLI – Conto alla rovescia sia a Bacoli che a Monte di Procida per il deposito delle liste a sostegno dei candidati sindaci scesi in campo per le prossime amministrative di giugno. Lo scenario è ormai delineato. Ed entro domani a mezzogiorno i giochi saranno fatti.

TESTA A TESTA A BACOLI – A Bacoli sarà testa a testa tra l’attuale sindaco Josi Gerardo Della Ragione ed Ermanno Schiano, che ha già indossato la fascia tricolore della sua città. Della Ragione si presenta a capo di una coalizione comporta da quattro liste (FreeBacoli, Pd, Città Flegrea Unità, Sinistra Italiana e Verdi), mentre Schiano è supportato da tre partiti e tre liste civiche (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Italia Viva, Il Pappice, Insieme per Bacoli e Prima Bacoli).

SCONTRO ALL’ULTIMO VOTO – A Monte di Procida sono invece in tre a contendersi la poltrona di primo cittadino: l’ex sindaco Giuseppe Pugliese con la lista civica “Sì Insieme”; Salvatore Scotto di Santolo detto “Santolillo”, vicesindaco con Pippo Coppola, sostenuto dalla lista “ORA Monte di Procida” e Teresa Coppola, ex vicesindaco della giunta Pugliese, tra gli artefici della fine della scorsa consiliatura, con la lista “PER Monte di Procida”.

Nei prossimi giorni sia a Bacoli e che a Monte di Procida i candidati a sindaco ufficializzeranno l’apertura della campagna elettorale in vista dell’appuntamento con le Amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno che Cronaca Flegrea seguirà in tempo reale.