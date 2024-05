Motocross Junior, medaglia di bronzo per due giovani puteolani

POZZUOLI – Le Selettive Zona Sud del Campionato Italiano MX Junior si chiudono nell’ultimo fine settimana di aprile con la prova lucana di Montalbano Jonico, presso l’impianto sportivo ‘Don Paolo’, da anni oramai punto di riferimento per le gare di caratura nazionale nel sud Italia. Nella 65 Cadetti, Kiko Palladino di Pozzuoli centra la Pole Position e porta a termine le manche ottenendo un secondo ed un terzo posto che non solo gli valgono il terzo posto di giornata, ma anche la Medaglia di Bronzo. Nella 65 Debuttanti, arrivano le altre medaglie per il Team Fashionbike. Francesco Giordano, più costante nelle prestazioni, ottiene un secondo ed un terzo posto nelle due manche e, oltre al secondo posto di giornata, si aggiudica la Medaglia d’Argento. Paky Iaquaniello, anche lui di Pozzuoli, con un quinto ed un terzo posto, chiude quarto di giornata, ma in classifica generale si posiziona terzo e fa sua la Medaglia di Bronzo.